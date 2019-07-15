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На довыборы в Госдуму выдвинулись 36 кандидатов от 12 партий

В Центризбиркоме сообщили, что кандидаты из заверенных списков должны представить в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию до 23 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Центризбирком России завершил прием документов от 12 политических партий, выдвинувших кандидатов на дополнительные выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Всего выдвинулось 36 кандидатов, сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник.

"Центризбирком уже заверил списки кандидатов и зарегистрировал уполномоченных представителей 11 политических партий. На ближайшем заседании ЦИК России рассмотрит вопросы о заверении списка кандидатов и регистрации уполномоченных представителей Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦИК отметили, что списки кандидатов представили следующие партии: КПРФ, "Зеленые", Партия роста, "Яблоко", ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Единая Россия", "Родина", "Патриоты России" и КПСС.

В Центризбиркоме напомнили, что кандидаты из заверенных списков должны представить в окружные избирательные комиссии документы на регистрацию до 23 июля.

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).

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