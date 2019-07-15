Избирком Петербурга направил в СК материалы по нарушениям в муниципальных комиссиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия (ГИК) Санкт-Петербурга направила следователям материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах (ИКМО) города для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горизбиркома.

"Направлены материалы в Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу о нарушениях в ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 141 статье Уголовного кодекса ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий")", - сказали в пресс-службе.

Для привлечения к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов составлено еще пять протоколов, а в ближайшее время будут составлены еще два. В избиркоме также отметили, что на данный момент из 6 тыс. выдвинутых кандидатов более 2 тыс. уже зарегистрировано, среди них более 230 представителей ЛДПР, 180 - "Справедливой России", 150 - "Яблока", 140 - КПРФ и 330 самовыдвиженцев. Также были приняты решения, указывающие на неверные правовые позиции ИКМО Полюстрово, Смольнинское, Сосновское, Остров Декабристов. Результатом во всех этих случаях стало восстановление прав кандидатов, и на утро 15 июля уже зарегистрировано таким образом шесть человек.

ГИК также подготовил обзор нарушений, которые допускают муниципальные избиркомы при принятии решений о регистрации. Председатель горизбиркома Виктор Миненко на заседании в понедельник заявил, что за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что система работы ИКМО нуждается в реформировании. Миненко, в свою очередь, отметил, что данный вопрос будет обсуждаться после окончания избирательной кампании.

О выборах

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.