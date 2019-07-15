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Матвиенко: власти России не планируют ограничивать возможности граждан в интернете

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что выступает против запретов и ограничений
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в понедельник на форуме "Территория смыслов", что власти России не намерены ограничивать возможности граждан страны в интернете.

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"Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем. Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, считает ли она, что ограничения в интернете мало сочетаются с возможностью самореализации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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