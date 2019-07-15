Умер вице-губернатор Томской области Александр Шестаков

ТОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Вице-губернатор - начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области Александр Шестаков умер в понедельник после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"[В понедельник] 15 июля после тяжелой болезни скончался заместитель губернатора Томской области - начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области Александр Васильевич Шестаков", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что администрация региона выражает соболезнование родным, близким, коллегам, всем, кто знал Шестакова. "На всех постах Александр Васильевич Шестаков был настоящим профессионалом своего дела, жестким и требовательным руководителем - и прежде всего к себе. При этом Александр Васильевич оставался скромным и глубоко порядочным человеком. Его энергия, жизнелюбие и оптимизм позволяли ему бороться со страшной болезнью до самого конца", - отметил он.

Александр Шестаков родился в 1950 году в Тамбовской области. В 1979 году окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР. После службы в Советской Армии с 1971 по 1994 годы служил в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора уголовного розыска до начальника уголовного розыска УВД Томской области. В 2012-м пришел в администрацию Томской области, где создал и возглавил контрольно-ревизионное управление, преобразованное в 2017 году в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации области. С 2015-го работал в статусе заместителя губернатора Томской области.