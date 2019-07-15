Врио главы Курской области представил в избирком имена трех кандидатов в сенаторы

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Врио главы Курской области Роман Старовойт внес в региональный избирком вместе с пакетом документов для регистрации на предстоящих выборах губернатора имена кандидатов в сенаторы в случае его избрания главой региона, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе избирательной комиссии. Ими станут депутат Госдумы от региона Александр Брыксин, экс-губернатор области и действующий сенатор Александр Михайлов, а также ректор медицинского вуза Виктор Лазаренко.

Порядок формирования верхней палаты парламента предполагает, что вновь избранный губернатор будет выдвигать в Совет Федерации одного представителя из числа кандидатов, предварительно предложенных им на этапе подачи документов для участия в выборах.

"В рамках представления документов для процедуры регистрации [врио губернатора] представил три кандидатуры для наделения полномочиями членов Совета Федераций - это действующий член Совета Федераций Александр Михайлов, депутат Госдумы Александр Брыксин и Виктор Лазаренко, ректор Курского государственного медицинского университета", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время сенаторами от Курской области являются экс-губернатор региона 67-летний Александр Михайлов и 68-летний Валерий Рязанский, возглавляющий комитет Совфеда по социальной политике.

Как уточнили в избиркоме, Старовойт стал первым из кандидатов, заявившихся для участия на предстоящих 8 сентября выборах главы региона, кто подал документы для регистрации, в том числе листы поддержки с 224 подписями. Прием документов для регистрации завершится 24 июля, огласить список кандидатов на пост губернатора региона, вошедших в бюллетень для голосования, планируется не позднее 2 августа.