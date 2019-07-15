Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились продолжить во вторник в Москве работу над верификацией списков удерживаемых на территории двух стран лиц. Об этом было объявлено по итогам состоявшейся в понедельник встречи в Киеве.

"Мы договорились обменяться списками находящихся под следствием или осужденных лиц", - сообщила Денисова на совместной пресс-конференции. По ее словам, это произойдет уже во вторник.

"Мы говорим о том, что нам надо передать друг другу списки наших граждан, - добавила Денисова. - Мы проведем верификацию этих списков граждан, которые удерживаются на территориях двух стран, и будем проводить новые встречи для выработки механизмов их возвращения. Договорились завтра обменяться списками".

Москалькова со своей стороны уточнила, что стороны намерены "провести полную ревизию этих списков".

"За год, который прошел с момента обмена прежними списками, произошли изменения, - пояснила она. - И мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели". "Завтра на территории моего офиса в Москве мы продолжим эту работу во имя людей", - добавила российский омбудсмен.

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