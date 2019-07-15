Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму после 22 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с независимыми кандидатами, которые принимают участие в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы, такая встреча может состояться после 22 июля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК РФ.

Там напомнили, что 12 июля в адрес Памфиловой поступило "обращение от муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в столичный парламент". Речь идет об обращении ряда кандидатов к председателю Центризбиркома, в котором они, в частности, просили ее проконтролировать процесс проверки подписей избирателей, необходимых для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму.

"Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми. Встреча [кандидатов с главой ЦИК] может состояться сразу после 22 июля 2019 года", - отметили в пресс-службе ЦИК в понедельник.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

По данным главы Мосгоризбирокма Валентина Горбунова, избирательная комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам, выдвинутым в пяти избирательных округах столицы, зарегистрировано было 187 человек. Между тем ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.