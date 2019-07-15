Лавров 17 июля обсудит с главой МИД Кот-д'Ивуара урегулирование конфликтов в Африке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ивуарийского внешнеполитического ведомства Марсель Амон-Тано, который 16-18 июля будет находиться в России с рабочим визитом, обсудят урегулирование конфликтов в Африке, борьбу с глобальной террористической угрозой и подготовку саммита Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"С 16 по 18 июля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Республики Кот-д'Ивуар Марсель Амон-Тано. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров проведет с ним переговоры 17 июля, - отметили в министерстве. - Министры обсудят ключевые проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом".

В ведомстве сообщили, что значимое место на переговорах займет обсуждение предстоящего в октябре этого года в Сочи саммита Россия - Африка, который призван стать качественно новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры отношений РФ с государствами Африки.

Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудят углубление торгово-экономического взаимодействия между государствами, в частности в сферах сельского хозяйства, энергетики, развитии инфраструктуры, а также подготовки кадров.

"Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву министра иностранных дел Кот-д'Ивуара Марселя Амон-Тано придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений", - заключили в российском дипведомстве.