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В Госдуме заявили о готовности поэтапно двигаться к снятию ограничений с Грузии

Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия готова поэтапно работать над снятием ограничений в отношении Грузии, но при понимании, что к этому готовы сами грузинские власти. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи с депутатами от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, я это знаю,... не исключая в перспективе и тех мер [направленных на сближение стран], которые мы вместе с нашими коллегами из "Альянса патриотов" обсуждали до недавнего времени", - сказал Калашников. "Но делать это Россия будет, конечно же, при полном понимании и уверенности, что к этому готовы и грузинские власти", - добавил депутат.

Теги
ГрузияРоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)
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