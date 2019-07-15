В МИД России считают, что Запад стремится разорвать связи бывших республик СССР с Россией

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Запад пытается разорвать связи бывших республик СССР с Россией и противодействовать евразийским интеграционным процессам. Об этом заявил в понедельник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече в Совфеде с финалистами Конкурса молодых международников СНГ имени А. А. Громыко.

"В обозримом будущем новому поколению предстоит взять на себя ответственность за наращивание интеграции на нашем пространстве. К сожалению, оно воспринимается коллективным Западом как поле острой геополитической борьбы, цель которой - увеличить разрыв между бывшими союзными республиками, разорвать их социальные, культурные и гуманитарные связи с Россией, противодействовать евразийским процессам", - подчеркнул он.