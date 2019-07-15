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Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что 18 июля лидеры также примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут неформальную встречу 17 июля на Валааме.

"Да, на Валааме", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила о том, что Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Санкт-Петербурге. 9 июля Лукашенко заявлял, что неформальная встреча с российским коллегой во время рабочего визита в РФ может пройти на Валааме.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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