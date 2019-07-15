Карасин: контакты с делегацией оппозиционной партии Грузии в МИД РФ не запланированы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Контакты с делегацией оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", находящейся в эти дни в российской столице, по линии Министерства иностранных дел России не запланированы. Об этом сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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"Нет, [пройдут встречи] только по парламентской линии", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Мы находимся в контакте со спецпредставителем [премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом] Абашидзе, - отметил Карасин. - Периодически обсуждаем с ним наши текущие вопросы, думаем над тем, как нам дальше двигаться. Движение это должно быть совместным, навстречу друг другу".

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные антироссийские митинги.