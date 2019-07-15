В Совфеде просят кабмин установить минимальное вознаграждение за служебные изобретения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации рекомендует правительству в качестве повышения системы мотивации авторов служебных изобретений (созданных работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей) внести изменения в российское законодательство, которые устанавливают минимальный размер вознаграждения со стороны работодателей. Об этом говорится в тексте рекомендаций Совета (копия есть в распоряжении ТАСС), который состоялся в палате в понедельник.

"Рекомендовать правительству внести в законодательство РФ изменения, направленные на повышение эффективности системы мотивации авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, предусматривающие определение минимальных размеров вознаграждения, которые включают выплаты за их создание и использование, а также выплаты в случае предоставления работодателем иному лицу лицензии на них или отчуждения исключительного права", - говорится в документе.

Кроме того, Совет предлагает установить ответственность работодателя за невыплату или несвоевременную выплату вознаграждений за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В свою очередь Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), позиция которого отражена в материалах к заседанию Совета, предлагает установить минимальный размер вознаграждения - не менее пяти минимальных размеров оплаты труда или 30% от средней заработной платы по отрасли за год. Выплата вознаграждения в большем размере может быть установлена при заключении работником и работодателем отдельного договора.

Как отмечают в ВОИР, закрепленные постановлением правительства правила выплаты вознаграждения в настоящее время дают возможность свести к минимуму выплаты авторам служебных изобретений, полезных моделей, служебных промышленных образцов, что дестимулирует сотрудников вузов, НИИ и организаций. Ответственность за невыплату таких вознаграждений не предусмотрена.