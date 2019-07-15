Москалькова: РФ могла бы освободить моряков Украины под обязательство их участия в суде

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства, - рассказала она в эфире украинского телеканала "Прямой" после решение украинского суда отложить рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 19 июля.

По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или, может быть, о замене им меры пресечения".

"Но на ноту РФ была получена отрицательная нота Украины, о которой президент Владимир Зеленский не знал", - добавила Москалькова.