Мэр города Ленинска Волгоградской области ушел в отставку по собственному желанию

ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты города Ленинска Волгоградской области приняли отставку главы города Олега Некрасова. Заявление он подал по собственному желанию, сообщил ТАСС в понедельник представитель обладминистрации.

"Ленинская городская дума сегодня приняла отставку по собственному желанию главы Ленинского городского поселения Олега Некрасова. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Андрей Репкин", - сказал он.

По его словам, в адрес Некрасова поступало много обращений и жалоб от жителей Ленинска, в частности, по проблемам с благоустройством центральной площади города.

По словам источника во властных структурах региона, 16 июля планируется рассмотреть заявление Некрасова об отставке также с поста главы Ленинского района и председателя районной думы. "Ожидается, что депутаты рассмотрят его заявление по собственному желанию уйти в отставку и с этих должностей", - добавил собеседник ТАСС.

Город Ленинск расположен в 60 км от Волгограда на левом берегу реки Ахтубы. Там проживают порядка 15 тыс. человек.