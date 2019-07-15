Руководителем администрации главы Чечни стал экс-министр промышленности Таймасханов

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на должность руководителя администрации главы и правительства региона экс-министра промышленности и энергетики республики Галаса Таймасханова.

"Я представил администрации главы и правительства Чеченской Республики нового руководителя. На эту должность назначил Галаса Таймасханова, он имеет богатый опыт и управленческий талант. Уверен, что Галас Султанович выведет работу администрации на более высокий качественный уровень. также утвердил кандидатуру его первого заместителя Идриса Байсултанова", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее должность главы администрации и правительства республики занимал Абдулкахир Израилов.

Таймасханов руководил секретариатом главы республики с 2008 года по 2009 год, после - до 2011 года занимал должность первого замруководителя администрации и правительства республики. С 2011 по 2016 году руководил Министерством промышленности и энергетики Чечни.

По словам Кадырова, даны поручения по улучшению кадрового потенциала и усилению взаимодействия с рядом ведомств. "Темпы экономического и социального роста зависят также и от профессионализма и ответственности сотрудников администрации, они должны оперативно выявлять проблемы и перспективы развития в курируемых отраслях. В этой связи я поручил уделять особое внимание улучшению кадрового потенциала, а также усилить взаимодействие с федеральными ведомствами, региональным правительством и ОМС", - добавил глава региона.