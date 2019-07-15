В горизбиркоме Петербурга сообщили о возможном упразднении ИКМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) Петербурга могут быть упразднены после окончания всех муниципальных кампаний в городе. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на совещании с территориальными избиркомами в понедельник.

"После подведения итогов всех муниципальных кампаний Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова в тесном взаимодействии с законодательной и исполнительной властью принять действенные меры по реформированию избирательной системы, которые стоит рассмотреть с участием всех заинтересованных органов власти. Речь может даже идти об упразднении ИКМО, как самостоятельного звена системы избирательных комиссий в городах федерального значения путем внесения изменений в избирательное законодательство", - сказал Миненко.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что система работы ИКМО нуждается в реформировании. По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. В ГСУ СК РФ по Петербургу уже направлены материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Кроме того, избирком Петербурга также 15 июля обратилась в ИКМО "Екатерингофский" с требованием предоставить для проверки все решения о регистрации кандидатов и отказах в регистрации, а членам ИКМО, голосовавшим за незаконные решения, рекомендовано подать в отставку.

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.