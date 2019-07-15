Избирком Петербурга зарегистрирует кандидатов в депутаты в случае незаконного отказа ИКМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) сама зарегистрирует кандидатов в муниципальные депутаты, которым избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) незаконно отказали в регистрации на выборах, или обяжет сделать это ИКМО. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городского избиркома после заседания рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб на решения ИКМО.

"Все поступившие в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобы будут рассмотрены в установленные законом сроки, незаконные решения ИКМО будут отменены, Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет сама регистрировать кандидатов и обязывать ИКМО делать это", - сказали в пресс-службе.

На заседании рабочей группы также были приняты решения об отмене 14 отказов в регистрации кандидатов на выборах депутатов муниципальных советов, ранее принятых ИКМО Литейный округ, Владимирский, Академическое, Пулковский меридиан. Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложено зарегистрировать данных кандидатов. Председатель горизбиркома Виктор Миненко также напомнил о презумпции правоты кандидата: если нет абсолютно достоверных доказательств, что решение об отказе в регистрации законно, то кандидата следует регистрировать.

"ИКМО должны прекратить массовое нарушение закона. Это не только совершенно бесполезно, но и бросает тень на все избирательные кампании, проходящие в городе", - приводит пресс-служба слова Миненко.

Ранее сообщалось, что, по данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга направила следователям материалы по факту нарушений в пяти ИКМО для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 141 статье УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

Для привлечения к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов составлено еще пять протоколов, а в ближайшее время будут составлены еще два. В избиркоме также отмечали, что на данный момент из шести тысяч выдвинутых кандидатов более двух тысяч уже зарегистрировано, среди них более 230 представителей ЛДПР, 180 - "Справедливой России", 150 - "Яблока", 140 - КПРФ и 330 самовыдвиженцев.

О выборах

В начале избирательной кампании муниципальных депутатов ГИК обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.