Депутат Партии роста сообщила об улучшении муниципальной выборной кампании в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Депутат Оксана Дмитриева, лидер фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга считает, что текущая избирательная кампания по выборам депутатов в муниципальные советы города проходит лучше кампании 2014 года, запомнившейся многочисленными жалобами на работу участковых и территориальных избирательных комиссий.

"По сравнению с 2014 годом я оцениваю ее [ситуацию] как лучшую и с регистрацией, и с подачей документов. Случаев, чтобы не могли пробиться и не могли подать документы [кандидаты], у Партии роста нет", - сказала Дмитриева корр. ТАСС.

В положительном ключе по сравнению с прошлыми муниципальными выборами депутат оценила и активность Центральной избирательной комиссии, которая "присылает своих представителей, которые реально объезжают муниципалитеты и реально принимают решения".

В начале кампании по выборам муниципальных депутатов горизбирком (ГИК) обязал избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

По данным горизбиркома, за период проведения избирательных кампаний поступило более 800 обращений по выборам депутатов муниципальных советов. ГИК Петербурга также направил следователям материалы по факту нарушений в пяти избирательных комиссиях муниципальных образований (Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский) для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 141 статье УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Для привлечения к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов составлено еще пять протоколов, а в ближайшее время будут составлены еще два. На данный момент из 6 тысяч выдвинутых кандидатов более 2 тысяч уже зарегистрировано, среди них более 230 представителей ЛДПР, 180 - "Справедливой России", 150 - "Яблока", 140 - КПРФ, 180 (по данным Оксаны Дмитриевой) - от Партии роста и 330 самовыдвиженцев.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.