Захарова: украинцы осознают "абсолютное безумие" нахождения Вышинского под стражей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители Украины, за исключением крайних националистов, осознают, что нахождение журналиста Кирилла Вышинского под стражей "является безумием". Такое мнение в понедельник в интервью радиостанции "Комсомольская правда" выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Кирилла Вышинского, мне кажется, уже кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры, а в данном случае, наверное, политического даже не долголетия, а выживания, всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какое-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", - сказала она.

Дипломат напомнила о заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который в понедельник выразил надежду на освобождение Вышинского после судебного слушания 19 июля. "Это не какие-то мягкие формулировки, это четкое заявление по поводу того, что Вышинского нужно освободить", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД считает, что подобная реакция ОБСЕ была бы невозможна, "если бы не говорили об этом мы, если бы не говорили об этом российские журналисты, если бы Союз журналистов России не требовал и не обращал на это внимание". "Мы видим, что это работает, и нужно просто быть активнее, нужно делать все для того, чтобы создавать условия колоссального дискомфорта для тех, кто привык жить в зоне комфорта и не замечать проблем российских журналистов", - заключила она.

Подольский районный суд Киева в понедельник перенес на 19 июля заседание по делу обвиняемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Как пояснили в суде, такое решение принято "в связи с нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.