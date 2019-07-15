Захарова: предложение РФ Киеву об освобождении украинских моряков остается в силе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения моряков, арестованных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива, несмотря на негативную реакцию на него со стороны МИД Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С нашей стороны это не столько предложение, сколько напоминание, что есть законные механизмы, которые можно задействовать <...>, ни мы ничего не отзывали, ни Киев, собственно, нам тоже ничего иного, кроме негатива, не отправлял", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Захарова уточнила, что пока единственной официальной реакцией Киева на предложение РФ остается негативный ответ МИД Украины, после которого президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал главу ведомства Павла Климкина за отсутствие координации работы с главой государства при выработке этого ответа.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".