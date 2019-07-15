Лавров обсудит с главой МИД Ямайки двустороннее взаимодействие и международную повестку

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник встретится с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит, которая находится с рабочим визитом в России с 14 по 16 июля. За последние почти 20 лет это первый визит главы ямайской дипломатии в Москву.

"16 июля пройдут переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня", - говорится в комментарии российского дипведомства, посвященного визиту Джонсон Смит в РФ.

Как указывается в документе, Ямайка - важный и перспективный партнер России в регионе Карибского бассейна. Диалог с Кингстоном выстраивается на основе дружбы и взаимного учета интересов, и Москва заинтересована в совершенствовании договорно-правовой базы отношений с этой страной.

В частности, в ноябре 2018 года вступило в силу двустороннее межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Оно было подписано Лавровым и Джонсон Смит 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В соответствии с договором граждане РФ и Ямайки, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 90 дней в течение одного года, считая с даты их первого въезда.

"Среди приоритетных направлений сотрудничества диверсификация номенклатуры взаимной торговли и увеличение инвестиций, дальнейшее расширение туристических связей, обучение ямайских студентов в российских вузах, активизация спортивных и культурно-гуманитарных обменов, - констатировали в МИД РФ. - Придаем особое значение наращиванию туристических контактов с Ямайкой, которая может стать одним из популярных направлений для отдыха российских граждан в Карибском субрегионе".

В министерстве отметили, что в конце 2018 года были запущены сезонные прямые чартерные рейсы из Москвы в Монтего-Бей (город на Ямайке, в котором располагается международный аэропорт). "Намерены продолжить эту практику", - подчеркнули в дипведомстве.

Международная повестка

Как отметили в МИД РФ, Москва и Кингстон демонстрируют схожесть в подходах к решению глобальных проблем, разделяя принципы полицентричного мирового порядка, основанного на верховенстве международного права и центральной роли ООН. "Наши страны выступают со схожих позиций по основным глобальным проблемам, - пояснили в министерстве. - В ООН Ямайка поддерживает российские резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, международной информационной безопасности и противодействии киберпреступности. Развивается взаимодействие по вопросам взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН".

Кроме того, добавили в дипведомстве, Россия в последнее время активизировала деятельность в Международном органе по морскому дну, штаб-квартира которого находится в Кингстоне.