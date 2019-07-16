В Госдуме ответили Турчинову на угрозы разрушить Крымский мост

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Угрозы Украины взорвать Крымский мост нереальны, так как боеспособности ее армии хватает лишь для учений против вымышленного врага, заявил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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Ранее в российских и украинских СМИ появилось заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Он утверждал, что украинские крылатые ракеты способны за пару минут разрушить Крымский мост и представляют угрозу для российских военных кораблей любого класса в водах Черного и Азовского моря. Это не первая подобная угроза со стороны Украины.

"В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой "Нептун", которая является косметической модификацией советской ракеты "Х-35". А в реальности Киев не может остановить кровопролитие на востоке Украины и перестать убивать мирных жителей. Ведь армия "незалежной" способна побеждать только в трех случаях: в заголовках СМИ, если воюет против гражданских, и на своих учениях против вымышленного врага", - отметил депутат.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.