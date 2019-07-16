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В Госдуме ответили Турчинову на угрозы разрушить Крымский мост

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что угрозы Украины нереальны, так как боеспособности ее армии хватит лишь для учений против вымышленного врага

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Угрозы Украины взорвать Крымский мост нереальны, так как боеспособности ее армии хватает лишь для учений против вымышленного врага, заявил во вторник ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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Ранее в российских и украинских СМИ появилось заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Он утверждал, что украинские крылатые ракеты способны за пару минут разрушить Крымский мост и представляют угрозу для российских военных кораблей любого класса в водах Черного и Азовского моря. Это не первая подобная угроза со стороны Украины.

"В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой "Нептун", которая является косметической модификацией советской ракеты "Х-35". А в реальности Киев не может остановить кровопролитие на востоке Украины и перестать убивать мирных жителей. Ведь армия "незалежной" способна побеждать только в трех случаях: в заголовках СМИ, если воюет против гражданских, и на своих учениях против вымышленного врага", - отметил депутат.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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