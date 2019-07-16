Россия призвала Совет Европы отреагировать на новый закон о языке на Украине

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при Совете Европы во вторник призвало организацию отреагировать на закон Украины о государственном языке, который 16 июля вступил в силу.

"16.07 на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Считаем, что этот закон противоречит обязательствам Украины в рамках Совета Европы. Призываем профильные органы СЕ отреагировать на нарушения", - говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.