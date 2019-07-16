"Единая Россия" готова обсудить возвращение конфискации имущества за коррупцию

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" готовы обсудить предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в том числе и в рамках профильных комитетов, о возвращении конфискации имущества коррупционеров. Об этом журналистам во вторник сообщил лидер фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Бастрыкин в интервью газете "Известия" предложил вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания с указанием возможности ее применения за преступления коррупционного характера. Он подчеркнул, что в связи с необязательностью применения для суда меры в виде конфискации имущества судьи часто не реализуют эти полномочия.

По словам Неверова, эта мера применяется и сейчас. "Мы это видим на примере ряда чиновников, которые не смогли объяснить происхождение своих средств при покупке автомобиля, либо каких-то других объектов недвижимости", - отметил он. "Что касается инициативы, которую высказал Александр Иванович, любая инициатива требует обсуждения, и мы за то, чтобы все это обсуждать", - продолжил депутат.

"Мы готовы к обсуждению и в рамках наших профильных комитетов, и в рамках нашей фракции, мы эти вопросы будем обсуждать и, естественно, делать все, чтобы борьба с коррупцией была эффективной", - заверил Неверов.

Глава думских единороссов при этом предостерег от того, чтобы антикоррупционные санкции вводились раньше, чем вина будет доказана. "Самое важное, чтобы при применении подобных решений не пострадали люди, чтобы не было так, что, если сегодня в отношении вас начинают происходить какие-то следственные действия, не работал механизм, когда без суда и следствия происходит конфискация", - резюмировал он.