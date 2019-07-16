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В Кремле следят за кампанией по выборам в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не будут

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в администрации президента не обсуждают возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В администрации президента России следят за ходом кампании по выборам депутатов Московской городской думы, но вмешиваться в происходящее не намерены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются, - отметил он. - Это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию".

Песков добавил, что в администрации президента не обсуждают возможность отказа от сбора подписей для регистрации кандидатов на выборы. Как заявил пресс-секретарь главы государства, принимать такие решения в разгар предвыборной кампании было бы неправильно.

"Какой-либо сформированной позиции на этот счет нет, это никак не обсуждалось до сих пор", - подчеркнул он. "Сначала должны пройти выборы, потом уже можно как-то анализировать их результаты, но по ходу делать какие-то заключения было бы неверно", - добавил Песков.

 

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