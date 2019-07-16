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Песков: разговор Путина с Макроном пока не планируется, но может быть быстро согласован

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться или разговаривать по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который заявил о намерении обсудить выполнение Ираном условий ядерного соглашения.

"Встреч пока в ближайшее время не планируется, что касается разговоров [телефонных], то они могут согласовываться в весьма сжатые сроки - в часы можно сказать", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, "пока каких-то конкретных договоренностей нет, но телефонные разговоры согласовываются очень быстро".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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