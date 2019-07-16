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Дума расширила полномочия Минюста по контролю за соблюдением требований надзорных органов

С сентября должностные лица Минюста смогут составлять протоколы на тех, кто не выполнил распоряжение органов государственного и финансового контроля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Минюста РФ по составлению протоколов о правонарушениях, связанных с невыполнением требований надзорных органов.

В частности, с 1 сентября 2019 года должностные лица Минюста смогут составлять протоколы на тех, кто не выполнил законные распоряжение органов государственного и финансового контроля или предписания об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, Минюст получил право составлять протоколы в случае непредоставления лицами в уполномоченные контрольные органы предусмотренных законом сведений, их искажения или сокрытия части информации.

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