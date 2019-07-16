Лавров: Россия выступает за то, чтобы стороны в Венесуэле побыстрее нашли выход из кризиса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия приветствует консультации между правительством Венесуэлы и оппозицией и заинтересована в том, чтобы стороны как можно скорее нашли выход из кризиса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ямайки Каминой Джонсон Смит.

"Конечно, мы говорили про Венесуэлу. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее правительство Венесуэлы и оппозиция договорились о выходе из нынешнего кризиса, - сказал он. - Мы приветствуем те переговоры, которые идут в рамках так называемого процесса Осло".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений. Делегация правительства Венесуэлы в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией.