{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Лавров: Россия выступает за то, чтобы стороны в Венесуэле побыстрее нашли выход из кризиса

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует переговоры, которые идут в рамках так называемого процесса Осло

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия приветствует консультации между правительством Венесуэлы и оппозицией и заинтересована в том, чтобы стороны как можно скорее нашли выход из кризиса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ямайки Каминой Джонсон Смит.

"Конечно, мы говорили про Венесуэлу. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее правительство Венесуэлы и оппозиция договорились о выходе из нынешнего кризиса, - сказал он. - Мы приветствуем те переговоры, которые идут в рамках так называемого процесса Осло".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений. Делегация правительства Венесуэлы в понедельник прибыла на Барбадос, чтобы принять участие в новом раунде переговоров с венесуэльской оппозицией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯмайкаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
Россия не будет признавать решения зарубежных судов по подсанкционным компаниям
Первый замруководителя думских справороссов Михаил Емельянов подчеркнул, что сейчас компании, находящиеся под санкциями, лишены возможности защищать свои права в иностранных судах
Читать полностью