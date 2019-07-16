Госдума сняла с партий обязанность отчитываться о числе выдвинутых кандидатов в депутаты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому политическим партиям больше не придется один раз в три года информировать избиркомы о количестве кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Согласно прежним нормам, партии должны были регулярно направлять в Центризбирком или в региональные избирательные комиссии сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также сведения о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.

Теперь сведения об участии политической партии в выборах будут предоставляться по запросу ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС "Выборы".