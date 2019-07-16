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В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что "ни о каком отклонении в подписях независимых кандидатов речи не могло быть"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что информация о якобы большом количестве незаконно отбракованных подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму не подтвердилась.

"Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями", - сказал Булаев журналистам по итогам встречи с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы во вторник.

По его словам, "ни о каком отклонении в подписях этих людей речи не шло и не могло быть". "Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации. Пока ни одной подтвержденной фамилии, исключенной незаконно из списка, я не услышал", - уточнил Булаев.

В свою очередь кандидат в Мосгордуму от партии "Яблоко" Сергей Митрохин отметил, что проинформировал членов ЦИК на встрече об отсутствии у так называемых независимых кандидатов возможности ознакомиться с подписями других кандидатов, а также о недопуске их к процедуре внесения данных в систему ГАС "Выборы". "Я напрямую попросил ЦИК отправить представителей на заседания окружных избирательных комиссий, но Центризбирком это делать отказался", - сказал Митрохин.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

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