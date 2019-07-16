Чижов: нынешнее ненормальное состояние отношений между ЕС и РФ не отвечает их интересам

АФИНЫ, 16 июля. /ТАСС/. Нынешнее ненормальное состояние отношений между Евросоюзом и Россией никоим образом не соответствует объективным интересам их стран и народов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая во вторник на организованной журналом "Экономист" конференции "Европа: оставляя нерешительность позади?", которая проходит под Афинами. Полный текст выступления опубликован на английском языке на сайте постоянного представительства РФ при Европейском союзе.

Чижов отметил, что 2019 год - особенный в том, что касается отношений между Россией и ЕС.

"Особенно приятно отметить, что наше Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано 24 июня 1994 года здесь, в Греции, на острове Керкира. Этот документ, который сформировал основу для построения экономических отношений, многослойной структуры сотрудничества и создал рамки для политического диалога, и по сей день остается правовой базой всестороннего развития диалога Россия - ЕС по широкому кругу вопросов. Также в декабре мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений с Европейскими сообществами", - сказал постпред.

Он указал, что за последние годы партнерство России с ЕС "имело свои взлеты и падения". "На мой взгляд, тот факт, что в 2012 году торговля России и ЕС достигала уровня в €1 млрд в день, является ярким примером масштабов нашего сотрудничества. Могу лишь добавить к этому, что нынешнее ненормальное состояние наших отношений никоим образом не соответствует объективным интересам наших стран и народов", - подчеркнул постпред РФ при ЕС.

Чижов также отметил, что с радостью снова выступает в Греции на очередной конференции, проводимой журналом "Экономист". "Это почти стало походить на традицию, когда они проводятся в моменты, совпадающие с поворотными моментами в греческой политической жизни. Надеемся, что теперь они закончились и Греция получит период экономического роста и прогресса в отношениях со своими соседями и другими странами, включая, конечно, и мою", - подчеркнул он.