Чижов заявил, что Россия выступает против политического диктата в международных отношениях

АФИНЫ, 16 июля. /ТАСС/. Россия выступает против политического диктата и шантажа в международном сотрудничестве. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая во вторник на организованной журналом "Экономист" конференции "Европа: оставляя нерешительность позади?", которая проходит под Афинами. Полный текст выступления опубликован на английском языке на сайте постоянного представительства РФ при Европейском союзе.

Чижов обратил внимание на определенные процессы, происходящие в Европе и за ее пределами.

"Процесс глобализации не пошел по пути, который ожидали те, кто первоначально рассматривал его как средство обеспечения триумфа западного либерального мирового порядка, - подчеркнул постпред. - Стало очевидным, что другие континенты и центры силы, а не традиционный Запад, начинают играть в нем все более решающую роль. Излишне говорить, что все эти тенденции в совокупности привели к кризису господства либеральной идеи. В результате государства, которые ранее защищали принципы свободной торговли и честной конкуренции, начали использовать язык торговых войн и санкций".

Он отметил, что "даже инструментарий западного вмешательства против конкурентов, включая некоторых ранее близких союзников, был скорректирован, чтобы включать провокации, дезинформацию, перекладывание ответственности и санкции, причем последние рассматривались как любимый инструмент дипломатии".

"Все чаще предпринимаются попытки действовать в обход международного права, самовольно толковать общепризнанные подходы, представляя это как своего рода порядок, основанный на правилах. Более того, эти правила разрабатываются в частном порядке небольшой группой стран и корректируются в соответствии с меняющейся политической обстановкой", - сказал постпред.

Фактически, продолжил постпред РФ, такой порядок "подразумевает двойные или даже тройные стандарты: некоторые страны считают себя не связанными ни законом, ни даже правилами, другие [страны] обязаны действовать в рамках трансатлантической солидарности с ними, а третья группа может быть обвинена во всем без доказательств неправомерных действий".

Чижов подчеркнул, что Россия не может считать приемлемым такое положение дел. "Мы против политического диктата и шантажа в международном сотрудничестве, мы осуждаем стремление некоторых стран и политиков предоставлять себе право определять обоснованность и приемлемые параметры законного сотрудничества между другими государствами. Мы считаем, что сегодня для преодоления этой парадигмы, ведущей к бесконечным конфликтам и борьбе всех против всех, необходимы, как никогда ранее, коллективные усилия всех разумных сил", - сказал он.