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У МИД России нет точных дат визита президента Палестины в Москву

В ведомстве заявили, что все зависит от рабочего графика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Конкретных дат визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока нет, заявил журналистам во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Дипломат напомнил о состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре Аббаса с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вопросы были абсолютно разные, - отметил он. - Вопрос о визите, естественно, затрагивался".

"Конкретных дат пока нет. Это зависит от рабочего графика", - подчеркнул Богданов.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Палестины обсудили проблематику ближневосточного урегулирования и договорились о продолжении контактов.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль ранее заявлял, что Аббас может посетить Москву в июле.

Теги
ПалестинаРоссияАббас, Махмуд
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