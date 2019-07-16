Лавров: Россия рассчитывает привести на африканский рынок малый и средний бизнес

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность привлечения на африканские рынки отечественного малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на деловом совете при МИД РФ по теме развития экономических связей РФ со странами Африки.

"Мы опираемся на существующий и укрепляющийся фундамент российско-африканского взаимодействия. В этом году удалось существенно интенсифицировать политический диалог, сотрудничество по линии парламентов, гражданских обществ, - сказал он. - Этот позитивный задел позволяет конвертировать это в наращивание торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширять кооперацию банковской деятельности, реализацию взаимовыгодных проектов".

На новый уровень выходят и отношения в торгово-экономической сфере, продолжил министр. "Особый импульс этим процессам должен придать первый в истории саммит Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи, - указал Лавров. - С удовлетворением отмечу положительную динамику товарооборота: по итогам прошлого года он превысил $20 млрд".

Глава МИД РФ добавил, что потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан, впереди много интересной работы.

"Мы бы хотели обсудить возможность повышения эффективности российско-африканских межправкомиссий, - отметил он. - Считаем важным оценить возможность привлечения на африканские рынки малого и среднего бизнеса. Этот сегмент нашего сотрудничества пока незначителен. Будем со стороны МИД и дальше оказывать этим начинаниям всемерное содействие".

Недобросовестная конкуренция

Глава МИД РФ отметил, что некоторые государства с ревностью воспринимают активизацию контактов России и Африки, применяя недобросовестные методы конкуренции.

"Действовать на Африканском континенте приходится в условиях растущей конкуренции со стороны широкого круга иностранных игроков. Многие из них воспринимают перспективу вывода наших отношений с Африкой на новый уровень с плохо скрываемой ревностью, - сказал он. - Конкуренты не стоят на месте, интенсивно расширяя сотрудничество с государствами Африки, в том числе пытаясь ограничить и сузить поле их взаимовыгодной кооперации с Россией, не чураясь в целом ряде случаев откровенно недобросовестных методов".

По словам Лаврова, "африканские друзья высказываются за более тесное развитие взаимодействия с Россией" по участию российских компаний на рынках континента. Многое зависит от встречных шагов бизнес-сообщества РФ, от его готовности "проявлять инициативу, изобретательность, поставлять качественную продукцию и услуги", подчеркнул министр.