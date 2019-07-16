Рябков: Россия поднимет на консультациях в Женеве тему СНВ-3, несмотря на позицию США

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская сторона на консультациях по стратегической стабильности в Женеве поднимет вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на заявления Вашингтона о том, что эта тема не заслуживает внимания. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы свою позицию [по данному вопросу] все равно изложим, там будет такая возможность, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Они [американцы] могут делать вид, что эта тема не заслуживает обсуждения сейчас, но у нас мнение противоположное".

"Чем дольше мы держим паузу, тем больше риск того, что мы либо совершим серьезные политические ошибки в будущем году, либо вообще останемся без решения в силу особенностей американского политического календаря", - подчеркнул замминистра.

Полноформатные консультации по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами пройдут в среду в Женеве. Российскую делегацию возглавит замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что на предстоящих консультациях американская сторона планирует обсудить возможность заключения нового трехстороннего соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием Китая, а вопрос продления СНВ-3 собеседник агентства назвал преждевременным и является "проблемой следующего года".