Булаев: идею об изменении механизма проверки подписей кандидатов нужно проработать

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев считает, что предложение главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова о корректировке механизма проверки подписей в избирательном законодательстве необходимо внимательно изучить.

"ЦИК, как и вся избирательная система, работают в рамках тех норм, которые имеются в действующем федеральном законе. Если кто-то поменяет эти нормы, то мы будем работать в рамках иных норм. ЦИК не обладает правом законодательной инициативы, а те идеи, которые озвучены [главой СПЧ], - надо просмотреть и проработать, к чему они приведут", - сказал Булаев во вторник ТАСС, комментируя идею Федотова. "Если будут конкретные предложения, то мы готовы их почитать, высказать свою экспертную оценку этим предложениям", - уточнил он.

Федотов на пресс-конференции во вторник предложил Госдуме скорректировать механизм проверки подписей в избирательном законодательстве и отказаться от соблюдения формальных требований к заполнению подписных листов. Поводом для такой инициативы стала информацию о большом количестве недействительных подписей у ряда кандидатов в Мосгордуму.

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.