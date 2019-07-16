Мосгоризбирком проверил жалобы на признание недостоверными подписей за кандидатов

"В связи обращениями, в том числе в социальных сетях Мосгоризбирком поясняет, что каждая жалоба была отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии. В соцсетях кандидата [Любови] Соболь и ряда других людей распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей, как Илья Азар и Михаил Ширвиндт, оставивших подписи за кандидата по 43 избирательному округу - Соболь. Эта информация не нашла подтверждения, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия проверила жалобы на якобы признание недостоверными подписей Ильи Азара и Михаила Ширвиндта в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу Любови Соболь. Информация не соответствует действительности, подписи признаны достоверными, сообщила во вторник в пресс-служба Мосгоризбиркома.

По данным пресс-службы, подпись Виктора Шейниса в поддержку кандидата Елены Русаковой признана недействительной из-за "нарушения сборщиком заполнения подписного листа": сборщик написал за избирателя дату проставления подписи. "По законодательству, избиратель обязан лично заполнять поля даты и подписи своей рукой. Фамилию, имя, отчество и паспортные данные может заполнить сборщик", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ранее Русакова высказала претензию также по подписям двух избирателей, которые были признаны недостоверными: подписи есть в подписных листах, но не учтены в связи с допущенной сборщиками опечаткой в фамилии. "Указанные ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию", - говорится в пресс-релизе.

В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что избирательные комиссии "трактуют все сомнения в подписях в пользу кандидата". "В итоговые протоколы, выданные кандидатам на руки, вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены", - отмечается в сообщении.

Ранее во вторник председатель Мосгоризбиркома Владимир Горбунов ответил на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу проверки подписей четырех избирателей за кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые якобы были признаны недействительными. Он также пояснил, что ошибочные сведения были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирком.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение будет принято во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс.