Депутаты Кубани приняли более 230 законов за парламентский год

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края с сентября 2018 года по июль 2019 года приняли 233 закона, сообщил журналистам во вторник спикер законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

"С сентября 2018 года по июль 2019 года депутаты рассмотрели более 500 вопросов, приняли 233 закона и около 600 постановлений. В Госдуму направили три законопроекта и приняли 13 обращений в высшие органы госвласти", - сказал он.

Глава парламента отметил, что депутаты проделали "достаточно объемную законотворческую работу" по экономике, социальной сфере, промышленности, градостроительству, малому и среднему предпринимательству.

"Принят большой блок документов по линии АПК. Мы подписали соглашения о сотрудничестве с законодательным собранием Санкт-Петербурга, с Могилевским областным советом депутатов Республики Беларусь", - уточнил глава краевого парламента.

В свою очередь губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что жители края ждут "позитивных конкретных результатов" от парламентариев.

"Законодательное собрание закладывает основу правовой базы, которая успешно работает. Работа должна иметь визуальное воплощение, чтобы жители края могли увидеть ее результаты", -- сказал Кондратьев.