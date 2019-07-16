Любови Соболь отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Окружная избирательная комиссия по 43-му избирательному округу отказала в регистрации Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Окружная избирательная комиссия по 43-му избирательному округу отказала в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы самовыдвиженцу Любови Соболь", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что причина отказа в регистрации - недостаточное количество достоверных подписей.

Ранее во вторник председатель Мосгоризбиркома Владимир Горбунов ответил на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу проверки подписей четырех избирателей за кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые якобы были признаны недействительными. Он также пояснил, что ошибочные сведения были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирком.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на утро 16 июля было отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение должны были принять во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.