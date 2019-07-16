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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Захарова: силовое вмешательство в политику Ирана приведет к коллапсу в регионе

Официальный представитель МИД России отметила, что мировое сообщество пока не знает, как стабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Применение силы по отношению к Ирану приведет к эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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"Эффект от силового сценария нетрудно просчитать теперь уже даже не специалисту, потому что за последние 10 лет мы видели несколько примеров один за другим. И мало того, регион до сих пор не пережил ситуации не только в Ливии, Сирии, простите меня, а Йемен. <…> Поэтому, если еще и в отношении Ирана будет разыгран вот этот силовой сценарий, это будет коллапс", - сказала она, комментируя рост напряженности между США и Ираном.

Также Захарова отметила, что мировое сообщество пока не знает, как стабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе. "Фаза эскалации просто вызывает у всех панический ужас: я говорю о крупный державах, об Организации Объединенных Наций", - добавила она.

19 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. В мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" в качестве сигнала властям Тегерана. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отправке дополнительно 1,5 тыс. военных на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности с Тегераном. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценил этот шаг "как угрозу глобальному миру и стабильности".

8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗахарова, Мария Владимировна
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