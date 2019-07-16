Гудкову и Митрохину отказано в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Окружные избирательные комиссии отказали Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Сергею "Пауку" Троицкому и Сергею Митрохину в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил ТАСС во вторник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Константину Янкаускасу (32-й округ), Сергею Митрохину (43-й округ)", - сказал Реут.

Он уточнил, что причина отказа в регистрации - недостаточное количество достоверных подписей. Также было отказано в регистрации кандидатами Сергею Троицкому и Любови Соболь (43-й округ, самовыдвиженцы), Юлии Галяминой (9-й округ, самовыдвижение) и Кириллу Гончарову (32-й округ, "Яблоко").

Ранее во вторник председатель Мосгоризбиркома Владимир Горбунов ответил на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по поводу проверки подписей четырех избирателей за кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые якобы были признаны недействительными. Он также пояснил, что ошибочные сведения были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирком.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на утро 16 июля было отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, еще по 47 выдвиженцам решение должны были принять во вторник. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.