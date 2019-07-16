ЦИК готов "тщательным образом" изучить жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Центризбирком тщательно рассмотрит возможные жалобы и будет "твердо способствовать" восстановлению прав на участие в предвыборной гонке для кандидатов в депутаты Мосгордумы, если будут установлены нарушения в вопросах отказа им в регистрации нижестоящими комиссиями. Об этом заявила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия-24".

Памфилова напомнила, что кандидаты в депутаты вправе обжаловать решения сначала окружных комиссий, а затем Мосгоризбиркома об отказе в регистрации на предстоящие выборы как в суде, так и в Центральной избирательной комиссии.

"В этом случае мы самым тщательным образом рассмотрим все поступившие жалобы, и, если нами будет установлена неправомерность принятых решений нижестоящими комиссиями, то ЦИК России будет твердо способствовать восстановлению прав кандидатов на их дальнейшее участие в избирательной кампании", - отметила она.

Ранее стало известно, что председатель Центризбиркома после 22 июля готова встретиться с независимыми кандидатами, которые принимают участие в избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы. В данный момент Памфилова находится на больничном.

Выборы в Мосгордуму

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на утро 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек, при этом ожидалось решение еще по 47 выдвиженцам. Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, в воскресенье инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату надо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.