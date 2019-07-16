Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, на Валааме", - сказал он, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча двух лидеров накануне Форума регионов России и Белоруссии.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что после того, как 17 июля Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

В начале июля Путин сообщал, что планирует обсудить с Лукашенко развитие тесных интеграционных связей РФ и Белоруссии. В пресс-службе президента Белоруссии указывали, что в центре внимания встречи двух лидеров будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Сам Лукашенко, комментируя планы посетить Валаамский монастырь, отмечал, что это мероприятие "не будет носить какого-то тайного характера", и лидеры не собираются "на Валааме что-то тайно решать". В целом же, говоря о темах предстоящих переговоров, Лукашенко отметил, что существует "слишком много вопросов, которые надо решать: загнали себя в угол и ничего не делаем, чтобы выйти оттуда".

Валаамские святыни

Путин достаточно большое внимание уделяет Валаамскому монастырю и уже неоднократно посещал это место в день памяти преподобных Сергия и Германа.

Согласно местному преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный разрушил здесь капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году священный синод определил день памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля). Валаамский монастырь сейчас остается ни только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Обретение Валаамской иконы Божией Матери считается одним из поздних чудесных обретений православных христианских святынь, случившееся 120 лет назад. Икона написана в 1878 году валаамским иеромонахом Алипием (Константиновым). В ту пору иконописцу, тогда еще просто послушнику Валаамского монастыря, которого долго не постригали, тем самым проверяя смирение, стойкость и уверенность в правильности выбранного монашеского пути, было 27 лет. Ему доверили написать икону пресвятой Богородицы для трапезной церкви Успения. Образ долгое время находится в Успенской церкви, но потом затерялся в монастыре, пока не произошло его чудесное обретение. В годы Первой мировой войны Валаамская икона Божией Матери открылась как заступница русского войска. Эта икона почитается как покровительница воинов, мученически пострадавших за веру, и как защитница православной веры.

Валаамский монастырь в настоящее время насчитывает более 200 насельников. В 2002 году был создан Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. За последние годы полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Также полностью воссозданы другие храмы и скиты.