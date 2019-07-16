Главы МИД РФ и Кот-д'Ивуара обсудят в Москве торговлю и урегулирование кризисов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Кот-д'Ивуара Сергей Лавров и Марсель Амон-Тано в среду обменяются мнениями по вопросам укрепления партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и других областях экономики. Важной частью переговоров глав внешнеполитических ведомств станет тема борьбы с терроризмом и урегулирования кризисных ситуаций на Африканском континенте.

Как отмечается в комментарии российского МИД, Россия и Кот-д'Ивуар поддерживают конструктивный и заинтересованный политический диалог, в основе которого - "созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений". Кроме того, между сторонами налажено взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах.

Особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено вопросам продвижения российско-ивуарийского торгово-экономического сотрудничества. Предстоит углубленный обмен мнениями о путях укрепления делового партнерства в энергетике, топливно-энергетическом комплексе, развитии инфраструктуры, сельском хозяйстве, сообщили в российском дипведомстве.

"Важное направление наших связей - сотрудничество в гуманитарной области, в частности в сфере подготовки национальных кадров для Кот-д'Ивуара в российских высших учебных заведениях", - добавили на Смоленской площади.

Как отметили в ведомстве, Лавров и Амон-Тано также рассмотрят ключевые проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов в Африке и борьбу с международным терроризмом. Важное место на переговорах займет тематика предстоящего в октябре этого года в Сочи саммита Россия - Африка, который призван стать качественно новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры отношений РФ с государствами Африки.

В дипведомстве выразили надежду, что визит главы МИД Кот-д'Ивуара в Москву придаст дополнительный импульс совместной работе по дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений.