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РФ и США попробуют запустить в Женеве регулярный диалог по контролю над вооружениями

Возглавляющий российскую делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков надеется запустить "некий структурированный процесс"

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Полноформатные консультации по стратегической стабильности между представителями России и Соединенных Штатов пройдут в среду в Женеве. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Поручение о возобновлении такого диалога ранее было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита Большой двадцатки, который проходил в японской Осаке. В ходе переговоров стороны продемонстрировали желание обсуждать широкий спектр вопросов, среди которых - и стратегическая стабильность.

Комментируя журналистам ожидания от предстоящего раунда консультаций, Рябков выразил надежду запустить "некий структурированный процесс", чтобы такие переговоры проводились "не только в условиях острого кризиса" в двусторонних отношениях. "Нет уверенности, что, во-первых, это (полноформатные консультации по стратегической стабильности - прим. ТАСС) будет проводиться если не на постоянной, то на регулярной основе. Во-вторых, [нет уверенности], что мы сможем обратить вспять тенденцию к развалу системы договоренностей в данной сфере, которая очевидна и которая нас очень тревожит", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Салливан впервые возглавит делегацию США на двусторонних переговорах по стратегической стабильности, таким образом повысив уровень ее представительности. Ранее в процессе консультаций визави Рябкова была заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Последняя их встреча состоялась в июне в Праге после почти полугодового перерыва.

Салливан прибыл в Женеву специально для встречи с российским дипломатом. На следующий день он собирается отправиться в Брюссель.

Разные ожидания

Как отметили в Москве, на консультациях по стратегической стабильности ни российская, ни американская сторона не проводят каких-либо красных линий и готовы откровенно обсуждать любые вопросы. Однако уже в преддверии новой встречи становится очевидно, что ожидания у представителей Москвы и Вашингтона совершенно разные.

Рябков сообщил о намерении обсудить с американскими коллегами вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который сегодня "стоит остро". Срок действия данного соглашения истекает в 2021 году, а в США до сих пор не приняли решения относительно его будущего. Несмотря на это, в Москве рассчитывают урегулировать разногласия с Вашингтоном по данному вопросу и продлить договор еще на пять лет в интересах обеспечения международного мира и безопасности. По данным агентства Reuters, американская сторона данный вопрос рассматривать на консультациях не планирует: по словам источника агентства, США считают продление Договора о СНВ "проблемой следующего года".

Представители Вашингтона на консультациях в Женеве рассчитывают "получить ясность" относительно позиции РФ о заключении нового соглашения по сокращению ядерного вооружения, в том числе в КНР. Позиция Пекина по данному вопросу известна: в настоящее время в Китае не видят оснований для участия страны в таких переговорах.

В Москве неоднократно комментировали эту инициативу США. По словам Рябкова, идея трехстороннего формата переговоров по контролю над стратегическими вооружениями с участием РФ, США, КНР в нынешних условиях нереалистична.

Другие темы

Скорее всего, на консультациях стороны затронут и тему размещения оружия в космосе. Как заявил Рябков, именно эта проблема является одним из ключевых элементов применительно к понятию стратегической стабильности в современном мире. В МИД РФ уже обращали внимание, что в американских доктринальных документах официально провозглашается намерение создавать космический сегмент ПРО, включающий возможность нанесения из космоса ударов по силам ядерного сдерживания наземного базирования. Как подчеркнули в Москве, такие планы ставят под угрозу всю стратегическую стабильность.

Российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает получить профессиональные пояснения по данному вопросу. "Будем настойчиво выводить США на реакцию по этим озабоченностям и конкретным призывам откликнуться на очевидную необходимость внести ясность в опасный элемент доктринальных установок США", - подчеркнул Рябков.

Не останется без внимания и вопрос совместного заявления о недопустимости ядерной войны, которая "не может быть выиграна". Ранее Москва предложила Вашингтону принять такое заявление, но ответ от американской стороны до сих пор не последовал.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
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