РФ и США попробуют запустить в Женеве регулярный диалог по контролю над вооружениями

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Полноформатные консультации по стратегической стабильности между представителями России и Соединенных Штатов пройдут в среду в Женеве. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Поручение о возобновлении такого диалога ранее было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита Большой двадцатки, который проходил в японской Осаке. В ходе переговоров стороны продемонстрировали желание обсуждать широкий спектр вопросов, среди которых - и стратегическая стабильность.

Комментируя журналистам ожидания от предстоящего раунда консультаций, Рябков выразил надежду запустить "некий структурированный процесс", чтобы такие переговоры проводились "не только в условиях острого кризиса" в двусторонних отношениях. "Нет уверенности, что, во-первых, это (полноформатные консультации по стратегической стабильности - прим. ТАСС) будет проводиться если не на постоянной, то на регулярной основе. Во-вторых, [нет уверенности], что мы сможем обратить вспять тенденцию к развалу системы договоренностей в данной сфере, которая очевидна и которая нас очень тревожит", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Салливан впервые возглавит делегацию США на двусторонних переговорах по стратегической стабильности, таким образом повысив уровень ее представительности. Ранее в процессе консультаций визави Рябкова была заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Последняя их встреча состоялась в июне в Праге после почти полугодового перерыва.

Салливан прибыл в Женеву специально для встречи с российским дипломатом. На следующий день он собирается отправиться в Брюссель.

Разные ожидания

Как отметили в Москве, на консультациях по стратегической стабильности ни российская, ни американская сторона не проводят каких-либо красных линий и готовы откровенно обсуждать любые вопросы. Однако уже в преддверии новой встречи становится очевидно, что ожидания у представителей Москвы и Вашингтона совершенно разные.

Рябков сообщил о намерении обсудить с американскими коллегами вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который сегодня "стоит остро". Срок действия данного соглашения истекает в 2021 году, а в США до сих пор не приняли решения относительно его будущего. Несмотря на это, в Москве рассчитывают урегулировать разногласия с Вашингтоном по данному вопросу и продлить договор еще на пять лет в интересах обеспечения международного мира и безопасности. По данным агентства Reuters, американская сторона данный вопрос рассматривать на консультациях не планирует: по словам источника агентства, США считают продление Договора о СНВ "проблемой следующего года".

Представители Вашингтона на консультациях в Женеве рассчитывают "получить ясность" относительно позиции РФ о заключении нового соглашения по сокращению ядерного вооружения, в том числе в КНР. Позиция Пекина по данному вопросу известна: в настоящее время в Китае не видят оснований для участия страны в таких переговорах.

В Москве неоднократно комментировали эту инициативу США. По словам Рябкова, идея трехстороннего формата переговоров по контролю над стратегическими вооружениями с участием РФ, США, КНР в нынешних условиях нереалистична.

Другие темы

Скорее всего, на консультациях стороны затронут и тему размещения оружия в космосе. Как заявил Рябков, именно эта проблема является одним из ключевых элементов применительно к понятию стратегической стабильности в современном мире. В МИД РФ уже обращали внимание, что в американских доктринальных документах официально провозглашается намерение создавать космический сегмент ПРО, включающий возможность нанесения из космоса ударов по силам ядерного сдерживания наземного базирования. Как подчеркнули в Москве, такие планы ставят под угрозу всю стратегическую стабильность.

Российская сторона на предстоящих консультациях рассчитывает получить профессиональные пояснения по данному вопросу. "Будем настойчиво выводить США на реакцию по этим озабоченностям и конкретным призывам откликнуться на очевидную необходимость внести ясность в опасный элемент доктринальных установок США", - подчеркнул Рябков.

Не останется без внимания и вопрос совместного заявления о недопустимости ядерной войны, которая "не может быть выиграна". Ранее Москва предложила Вашингтону принять такое заявление, но ответ от американской стороны до сих пор не последовал.