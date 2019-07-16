Россия рассчитывает, что Зеленский выполнит обещания по "Минску-2" после выборов в Раду

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Москве рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский после завершения выборов в Верховную раду начнет выполнять минские договоренности по урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, ситуация в Донбассе остается крайне тревожной. "До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня - обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах", - отметил министр.

Лавров указал, что сигналы, направлявшиеся президентом Украины Владимиром Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. "Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную раду, - продолжил он. - Главное - покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права. Все это зафиксировано в минском комплексе мер".

Как отметил министр, "хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине". "Начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганской, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса", - добавил он.

В период борьбы за президентское кресло на Украине Зеленский обещал предпринять все возможные усилия для установления мира в Донбассе, в том числе в рамках минского комплекса мер.

Выборы в Верховную раду пройдут на Украине 21 июля.