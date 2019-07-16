Лавров: Москва продолжит работу по возвращению захваченной в США дипсобственности РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская сторона продолжит работу по возвращению захваченных в США объектов дипломатической собственности, рассматриваются различные варианты шагов на этом направлении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Он обратил внимание, что Вашингтон "фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в Госдепартаменте США как дипломатическая собственность". "Помимо двух зданий генконсульства в Сан-Франциско, это резиденция генконсула в Сиэтле, загородные базы посольства и постпредства в Нью-Йорке, торгпредство в Вашингтоне, - напомнил министр. - Нас полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье, где проживают десятки тысяч российских граждан и соотечественников. Госдепартамент отказывает нам в праве посещения наших объектов".

По словам Лаврова, все это "является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США". "Такие, не побоюсь этого слова, хулиганские действия не остались без реакции с нашей стороны. В качестве ответной меры мы закрыли генконсульство США в Санкт-Петербурге (которое, кстати, американской собственностью не являлось)", - продолжил глава дипведомства.

"Рассматриваем различные варианты возвращения незаконно захваченной российской собственности. На регулярной основе ставим вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате и на многосторонних площадках. Эта работа будет продолжена", - подчеркнул Лавров.