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Лавров развеял миф о "китайской угрозе" для России

По мнению российского министра иностранных дел, взятый РФ и КНР курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Китай не представляет угрозы для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном в среду интервью газете "Аргументы и факты".

"Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие территориальных претензий зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. На этом фоне попытки раскручивать миф о "китайской угрозе" - дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей", - сказал он.

Комментируя информацию о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири проживают 12 млн китайцев, Лавров отметил, что достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи "явно преувеличены".

"Взятый Россией и КНР курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер, не подвержен конъюнктурным колебаниям. Российско-китайское сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Его основное предназначение - содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов", - подчеркнул министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
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