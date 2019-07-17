Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города Климова

ТАСС, 17 июля. Городская дума Комсомольска-на-Амуре в среду приняла досрочную отставку главы города Андрея Климова, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Городская дума единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы города с 17 июля", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что 17 июля последний рабочий день Климова в качестве главы города.

Климов сообщил о своей досрочной отставке 12 июля. Его полномочия на этом посту истекали в сентябре 2019 года. В сентябре 2018 года Климов уже заявлял об отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Городская дума тогда определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года, однако он отозвал свое заявление.

Обязанности главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет исполнять первый заместитель главы города Евгений Коршиков. Должность главы города, согласно уставу, останется свободной до выборов, которые пройдут 8 сентября. На этот пост претендуют 23 человека.